Николай Чудотворец — святой, живший в III–IV веках нашей эры, особо почитаемый всеми христианами планеты. Его фигура столь значима, что существует сразу несколько дней в году, когда принято вспоминать святого. В православии выделяется три дня: 19 декабря, день смерти Николая, 11 августа — рождество святого и 22 мая. Именно в этот весенний день, согласно преданию, его мощи были перевезены из Мир Ликийских в итальянский Бари, где они покоятся по сей день.

По традиции, в День Николая Чудотворца принято наряжаться в чистую и выглаженную одежду, а также не принято лениться, так как сам святой был весьма трудолюбив. День Николая Чудотворца имеет особый смысл для семейной жизни — 22 мая влюбленные стараются сыграть свадьбу, а девушки молятся об удачном замужестве.

Есть ряд ограничений. Православные христиане стараются в День Николая Чудотворца не брать в руки острых предметов, кроме кухонной утвари и садового инвентаря. В связи с этим, на праздник не принято бриться. К 22 мая в старину старались раздать все долги, а также никогда не отказывали в помощи. Считалось, что раз отвернувшись от человека в День Николая Чудотворца, у всей семьи отказавшего в помощи будет семь лет нищеты и разрухи. Народные приметы гласят — если на День Николая Чудотворца идет дождь, то впереди будет богатый урожай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 15 мая в России отмечают народный праздник — День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.