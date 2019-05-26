Алла-Виктория и Мартин Киркоровы прилетели поддержать звездного папу в Израиль. Здесь артист выступал в качестве продюсера Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». Как король эстрады совмещает плотный рабочий график и воспитание детей? Кому он готов доверить наследников? И с кем из своих подруг Киркоров их познакомил?

До места Алла-Виктория и Мартин добрались в сопровождении своего дедушки Бедроса Киркорова. Артист признается, что использует любую свободную минуту, чтобы пообщаться с внуками.

Бедрос Киркоров в интервью программе Пятого канала «Светская хроника»: «Пока они еще маленькие; соображают, но в таком детском направлении».

К тому же Филипп Киркоров и сам часто просит отца присмотреть за детьми. Бедрос не раз выходил с внуками в свет и поддерживал Аллу-Викторию и Мартина на выступлениях.

«Занимаются танцами, модой, занимаются игрушками, строят разные корабли. Сейчас мы отпустили их в свободное плавание».

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Филипп Киркоров не скрывает, что из-за плотного концертного графика не может проводить с сыном и дочерью много времени. Поэтому приходится просить помощи у звездных друзей. Так совсем недавно опаздывающий на премьеру мультфильма Киркоров попросил стать няней Максима Галкина. Телеведущий, разумеется, не смог отказать.

«Вот выручил меня товарищ, мой друг. Дети очень хотели пойти на премьеру, а я опаздывал. Максим меня выручил. Кому я еще могу доверить: только самым близким друзьям своих детей».

Помогает Филиппу и ди-джей Катя Гусева. Эффектная блондинка часто появляется с артистом на светских мероприятиях и концертах. Она не просто знакома с детьми короля эстрады: вместе с Филиппом Катя выбирает подарки для Аллы-Виктории и Мартина, планирует праздники и развлечения. Король эстрады уверяет, что Алла-Виктория и Мартин души не чают в его подруге.

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Возможно, Катю и Филиппа связывает нечто большее, чем творческий союз? Пара не раз интриговала поклонников, размещая совместные фотографии в соцсетях. На публике Киркоров и Гусева не стесняются флиртовать друг с другом.

«Я очень люблю позитивных людей и светлых. Катя светлый, позитивный, очень талантливый человек. Она мне помогает в музыке, она делает замечательные ремиксы, вообще мне с ней очень комфортно, и это мой друг. Не надо там что-то додумывать».

Филипп Киркоров весь в работе: совсем недавно он представил новый хит «Стеснение пропало». Премьера прошла в день рождения артиста! Перед «Евровидением-2019» король эстрады был занят музыкальным конкурсом. Каждый день расписан по минутам, поэтому общение с детьми особенно дорого для Филиппа Киркорова.

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При этом артист воспитывает детей в строгости. Киркоров считает, что они должны учиться самостоятельности, но иногда все-таки балует сына и дочку.

«Мы гуляем, мы играем: и в прятки играем, и в догонялки играем. К нам друзья приходят, в доме есть возможность маленького „Диснейленда“, устраиваем детские спектакли».

Король эстрады признается, что благодаря Алле-Виктории и Мартину он знакомится с шедеврами мирового кинематографа. Совсем недавно Киркоров посмотрел Гарри Поттера.

Филипп Киркоров не хочет, чтобы дети становились артистами, но поддерживает их любые начинания. Мартина привлекает спорт, а Аллу-Викторию — искусство.

«Мартин хочет стать футболистом, он ходит в футбольную школу в Москве, а Алла-Виктория очень красиво рисует и прекрасно играет в шахматы, что мне очень нравится. Такой тяги к сцене у них нет, но пару раз на концерте они выходили со мной, пели, когда цветочки выносили».

Даже летом Филипп Киркоров не сможет уехать в отпуск. Ему придется успевать и работать над новыми проектами, и проводить максимум времени с детьми. Но в этом, уверяет Киркоров, и есть его главный секрет воспитания.

«Совместить отдых с работой и семьей на любимых курортах Сочи, Кавказа, Крыма. Мы с удовольствием это совмещаем, делаем, ездим вместе. Любить детей надо очень, тогда дети будут счастливыми».

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