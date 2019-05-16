«Никаких порханий»: фанаты сравнили детей Галкина и Киркорова

В сети разразились настоящие педагогические баталии. Поводом для них стала публикация, которую сделал на своей странице в Instagram телеведущий Максим Галкин.

Пародист поделился с поклонниками видео, на котором запечатлены игры его детей — близнецов Гарри и Лизы. Подписчики не преминули сравнить их с другими звездными малышами — сыном и дочерью Филиппа Киркорова. Фанаты отметили, что дети короля российской эстрады ведут себя гораздо более скованно, в то время как, например, маленькая Лиза Галкина буквально «порхает».

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Причиной таких ощутимых различий фолловеры сочли разницу в общении отцов со своими детьми. По мнению пользователей соцсети, Киркоров более холоден во время бесед с сыном и дочерью, в то время как Галкин всегда проявляет много тепла и любви. Различия в проявлении отцовских чувств юзеры объяснили различным менталитетом. Однако в том, какую нацию представляет Филипп Киркоров, согласия так и не нашли.

«Вы делайте скидку на различие в менталитете: это серьезные, отчасти „холодные“ темпераменты прибалтов, и дети такие же, Алла-Виктория никогда не будет „порхать как бабочка“.»

«Вообще-то Филипп армянин, рожденный в Болгарии…»

«Болгары — те же отчасти цыгане. Должны быть горячие, темпераментные», — принялись спорить пользователи.

Однако многие фолловеры Галкина обратили внимание на то, что воспитание детей находится в зоне ответственности не только отца, но и матери. Поэтому различия в поведении юных Галкиных и Киркоровых они увидели именно в том, что дети Филиппа Бедросовича воспитываются им одним.

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