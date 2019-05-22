Джонни Депп заявил, что его бывшая жена сама нарисовала себе синяки

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Голливудский актер судится с Эмбер Херд и требует компенсации морального ущерба.

Фото: BarcroftMedia / TASS

Меньше двух лет продержалась звездная семья Эмбер Херд и Джонни Деппа. Расстались супруги с громким скандалом: актриса обвинила мужа в многократных избиениях. Медиа и общественность встали на сторону женщины, хотя Депп всячески отрицал свою вину. Однако суд не спешит с выводами, и разбирательство длится до сих пор.

Недавно актер раздул огонь еще сильнее, заявив, что Эмбер Херд специально пытается оклеветать его в домашнем насилии. Он никогда ее не бил, а его правозащитники предоставили суду не менее 80 видеозаписей с камер наблюдения. На них видно, что в дни предполагаемых избиений на лице Херд нет никаких следов.

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Единственный раз, когда актрису видели избитой, она пришла на одно из первых судебных заседаний. Джонни Депп утверждает, что синяки были специально нарисованы. Как стало известно американскому таблоиду People, артист нашел двух свидетелей, готовых подтвердить его невиновность.

Более того, в семейной драме жертвой Джонни Депп считает именно себя. Он требует с Херд 50 миллионов долларов в виде компенсации и отмечает, что их брак разрушился именно из-за нее. Якобы у нее было пагубное пристрастие к алкоголю и сильным лекарствам, а также скверный характер. Мысль о разводе впервые пришла в голову Джонни Деппа, когда он обнаружил в своей кровати чьи-то фекалии. Оказалось, что его жена с подругой так пошутили.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о русской красавице-невесте Джонни Деппа.

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