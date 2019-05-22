Исландцев с «Евровидения» хотят наказать за палестинский флаг

Исландию могут отстранить от выступлений на следующем «Евровидении-2019». Организаторы конкурса выясняют, зачем участники группы «Хатари» во время прямого эфира растянули баннеры с палестинским флагом. Это могло бы пройти незамеченным, но сам конкурс проходил в Тель-Авиве, а отношения Израиля и палестинской автономии очень напряженные.

Кроме того, демонстрация символов непризнанных государств запрещена на этих соревнованиях. Ведь «Евровидение» — это не политическое мероприятие. Какое именно наказание грозит исландцам, пока не известно. Вполне возможно, представителей этой страны на следующий конкурс просто не пустят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил.