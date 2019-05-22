Предполетный досмотр инвалидов в аэропортах могут серьезно упростить

В России могут упростить предполетный досмотр инвалидов. Облегченную процедуру прорабатывает министерство транспорта совместно с аэропортами. Предполагается, что проверять пассажиров с ограниченными возможностями будут вне терминалов в специальных машинах. В них колясочников не нужно будет поднимать с кресла.

Досматривать их намереваются при помощи переносной аппаратуры. Необходимое оборудование закупят за счет воздушных гаваней. Руководство аэропортов обеспечит обучение сотрудников, которые будут работать с инвалидами. Новая процедура, по мнению разработчиков, существенно сократит время предполетных процедур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс РФ планирует ужесточить правила авиационной безопасности.