Козы спасают Нью-Йорк. Парк Риверсайд на Манхэттене зарос настолько, что садовники уже не справляются. Кроме того, сорняки ядовитые.

Власти нашли оригинальный способ справиться с проблемой: в парк выпустили несколько десятков коз. Зоологи уверены, за три месяца животные съедят все опасные сорняки. В свою очередь, отдыхающие идею с парнокопытными сначала приняли в штыки и даже назвали прогулки с козами личным оскорблением. Но позже, привыкли к соседству с рогатыми и теперь с удовольствием за ними наблюдают.

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