Меган Маркл просила подружек подыскать ей известного британца

Телеведущая Лиззи Канди призналась, что Меган Маркл искала «известного британца» задолго до встречи с принцем Гарри. Как сообщает The Daily Mail, Канди лично занималась поиском подходящего кавалера для подруги, которая недавно развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном.

«Я сейчас одна, и мне очень нравятся английские мужчины», — призналась тогда в переписке Меган Маркл.

Лиззи Канди активно взялась за обустройство личной жизни подруги. Среди претендентов был даже известный футболист Эшли Коул, но Маркл он не привлек из-за своих похождений налево во время супружеской жизни.

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Что интересно, Меган Маркл явно просила о помощи не только Канди. Известно, что с принцем Гарри она познакомилась на свидании вслепую, которое ей организовала другая знакомая.

После знаковой встречи Маркл цинично прекратила общение с друзьями и подругами, которые помогали ей в охоте за влиятельными британцами. Возможно, именно поэтому они теперь очень прохладно отзываются о новоиспеченной герцогине Сассекской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что до встречи с принцем Гарри Меган Маркл флиртовала с британской телезвездой.