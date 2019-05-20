С кем флиртовала Меган Маркл до романа с принцем Гарри?

Супруга принца Гарри Меган Маркл всегда пользовалась популярностью у мужчин. До встречи с герцогом Сассекским она состояла в браке с продюсером Тревором Энджелсоном, однако их отношения не сложились. После развода американская актриса познакомилась в сети с победителем британского музыкального реалити-шоу The X Factor Мэттом Кардлом. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Молодой человек был крайне удивлен вниманием со стороны звезды. Их общение завязалось в 2015 году — тогда Меган знали по всему миру как Рэйчел из «Форс-Мажоров», а Мэтт снимался в мюзикле «Мэмфис». Ему было приятно, что такая знаменитая персона заинтересовалась им и даже похвалила его актерское мастерство.

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Некоторое время Мэтт переписывался с Меган в социальных сетях, отмечает издание, после чего актриса предложила встретиться. Однако дальше общение так и не зашло, поскольку вскоре молодой человек встретил свой бывшую девушку и прекратил заигрывания с Меган.

Сейчас Мэтт состоит в отношениях с 28-летней Эмбер Хернаман, которая, по словам молодого человека, помогла ему справиться с алкогольной и наркотической зависимостями.

Между тем, Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней Сассекской. А недавно стало известно, что королевская особа родила своему супругу наследника, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри показали «закулисные» фото со свадьбы.