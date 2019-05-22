Российский эксперт назвал главные недостатки истребителя F-35

Российский эксперт назвал основные недостатки американской «Молнии». Всепогодный истребитель пятого поколения F-35 не так хорош, как его «пиарят». Военный обозреватель Владимир Карнозов рассказал, что у F-35 есть проблемы с программным обеспечением, а на его разработку потрачены миллиарды долларов, несовершенна система снабжения летчика кислородом. Даже шлем пилота довольно тяжелый — 2,4 кг — и при катапультировании может нанести травму. Цитирует мнение эксперта ФАН.

Но самое главное «украшение» характеристик боевого самолета — это его «невидимость» для систем ПВО. Стел-покрытие «молнии» оставляет желать лучшего.

По мнению Карнозова, F-35 — это «большая машина, и за невидимку его можно выдавать только в случае пиар-акции».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как скоро, по мнению специалистов, F-35 начнут списывать в металлолом.