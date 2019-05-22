СК РФ установил владельца приземлившегося на пляже вертолета в Ленобласти

В Ленинградской области выясняют обстоятельства инцидента — частный вертолет приземлился на оживленный пляж, распугав отдыхающих. Лопасти подняли настоящую песчаную бурю, в суматохе девятилетняя девочка получила серьезные травмы. Но чтобы наказать обидчика — надо его найти.

По последней информации, следователям удалось установиться владельца вертолета. В настоящее время проводится доследственная проверка. Необходимо также уточнить насколько полет был санкционирован.

Иван Уваров на месте понял — сесть на такой клочек побережья мог только бывалый пилот.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение экспертов о том, насколько были нарушены пилотом правила полета.