В Киеве испугались проведения референдума о диалоге с Россией

, 14:48 Эфирная новость 1 646

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко высказал неуверенность в целесообразности его проведения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Итоги последних пяти лет на Украине вечером во вторник, 21 мая, по телефону обсудили лидеры России, Франции и Германии. И пришли к выводу — чтобы достичь мира на Донбассе, необходимо соблюдать комплекс мер 2015 года. Владимир Путин напомнил: Донецкая и Луганская области должны получить особый статус, а силы на линии разграничения необходимо развести. Ну и кроме того, много вопросов вызывает закон об украинском языке.

По мнению российского президента, он нарушает все обязательства Киева по защите языковых меньшинств. А реакция в Совбезе ООН, когда обсуждение этого закона было заблокировано, ничего кроме недоумения не вызывает. Затронули и тему восстановления делегации России в ПАСЕ. Нашу страну отстранили от участия ассамблее после воссоединения с Крымом.

В свою очередь в Киеве посетовали, что мол «поговорили о нас, но без нас». Такое заявление сделал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко и добавил, что именно это «новое явление» вынудило администрацию Владимира Зеленского вынести вопрос мира и войны на референдум. Политик усомнился в целесообразности его проведения, так как все по его словам проголосуют «за мир, не вдаваясь в детали».

А напугало Кириленко следующее — ведь придется вести диалог с Россией, а этого, ой, как не хочется украинской власти.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на заявления Киева о проведении референдума заявил, что это «внутреннее дело Украины, а главное, чтобы в этом был толк».

А пока новоиспеченному президенту Незалежной Владимиру Зеленскому некомфортно в новом кресле. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

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