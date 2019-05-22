Видео: Охотники за «яблоками» дерзко ограбили салон связи в Петербурге

Один из салонов мобильной связи, расположенный на юге Северной столицы, подвергся стремительному и дерзкому ограблению. Двое злоумышленников в черной одежде с капюшонами не привлекая внимания зашли торговую точку. Через несколько секунд один из них ногой разбил защитное стекло витрины, за которым находились выставленные на продажу смартфоны. Похитители схватили несколько гаджетов и моментально скрылись. Видео ограбления запечатлели камеры слежения. Об этом сообщает телеканал 78.

Надо сказать, что, судя по кадрам, преступление было тщательно спланировано — грабители схватили не какие попало смартфоны — они точно знали, где расположены конкретные модели Apple, и украли именно их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как налетчик ограбил салон связи на востоке Петербурга, угрожая сотрудницам предметом, похожим на пистолет.