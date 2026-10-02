Прохожие спасли малыша от падения с третьего этажа в Пятигорске

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

В запертой квартире находился еще один ребенок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; МАКС/Ворошилов/voroshilov_dm; 5-tv.ru

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Маленького мальчика спасли от падения с третьего этажа в Пятигорске. Прохожие заметили ребенка в памперсе возле окна и вызвали спасателей. Об этом глава города-курорта Дмитрий Ворошилов сообщил в мессенджере МАКС.

До приезда специалистов очевидцы помогали ребенку и страховали его. Ворошилов поблагодарил прохожих за участие, а спасателей — за мужество. Глава города пообещал отметить их поступок.

«Огромные слова благодарности очевидцам, которые помогали и страховали ребенка до приезда спасателей. Спасибо ребятам, обязательно отметим их мужество», - говорится в посте.

Родители оставили двоих детей в квартире и заперли дверь. После спасения малышей передали в больницу. По словам Ворошилова, на следующий день органы опеки будут решать вопрос о мере ответственности родителей.

Ранее полуторагодовалый ребенок погиб после падения из окна многоэтажного дома на Новочеремушкинской улице в Академическом районе Москвы.

По предварительным данным, малыш упал с 23-го этажа на козырек здания. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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