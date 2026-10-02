Главред сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов умер после ДТП

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Умер главред сибирской редакции Коммерсанта Михаил Кичанов

Фото: Вконтакте/Михаил Кичанов

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Главный редактор новосибирской редакции «Коммерсант» Михаил Кичанов скончался в больнице после ДТП. Печальную новость сообщили коллеги журналиста на сайте издания.

Михаил Кичанов попал в дорожную аварию больше недели назад — 24 сентября. С места ДТП его доставили в местную больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Однако спасти журналиста не удалось. Травма оказалась слишком тяжелой, уточнили коллеги покойного.

В августе 2026 года Михаилу Кичанову исполнился 51 год. Дату, место и время прощания с журналистом объявят позже.

«Миша был умным, веселым и очень трудолюбивым. Он умел отстаивать свое мнение и прислушиваться к чужому, принимать правильные решения и организовывать команду», — сказано в публикации.

Ранее каскадер Олег Наумов погиб во время съемок. Ему было 56 лет. За годы работы Наумов принял участие в создании таких российских лент, как: «Тобол», «Крым» и «Союз Спасения». Подробности его ухода неизвестны.

Прежде также не стало 63-летнего фронтмена британской хеви-метал-группы Venom Конрада Ланта. Причины его ухода из жизни не разглашаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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