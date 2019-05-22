Звезда шансона Вилли Токарев, который последние годы живет в Москве, был экстренно госпитализирован в столичную клинику в среду, 22 мая, на реанимационное отделение. Эта новость как гром среди ясного неба прозвучала в ряде СМИ. Сообщалось, что 84-летний артист обратился к врачам с жалобами на ухудшение здоровья. После обследование было принято решение об экстренной госпитализации.

На вопрос 5-tv.ru об ухудшении здоровья звезды его представитель была искренне удивлена и сообщила, что для нее это новость. Однако не стала ни опровергать, ни подтверждать данную информацию.

«Для меня это тоже новость. Я ничего не буду говорить вам, потому что для меня это новость», — заявила она.

Информация о причинах и состоянии здоровья звезды уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью знаменитого певца, которое тот зимой дал интервью программе «Светская хроника». В нем он рассказал, почему лишился легендарных усов и насколько тяжело ему в почтенном возрасте жить на две страны.