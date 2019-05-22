«Неповторимые эмоции»: Волочкова нашла способ демонстрировать ноги без шпагата

Анастасия Волочкова снова обратила внимание подписчиков на свои ноги. Однако в этот раз обошлось без фирменного шпагата — балерина устроила домашнюю фотосессию в ультракоротком платье, сообщает Teleprogramma.pro.

На снимках, которые Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram, артистка позирует на белоснежном диване в холле своего особняка. На самой Анастасии короткое платье в цветах, которое едва прикрывает бедра. Кроме того, звезда фотографировалась без обуви, а ракурс был выбран таким образом, чтобы подчеркнуть длину и стройность ног. На руках балерина держит своего кота Лакки.

«Я так люблю быть дома с любимым! Да и Лакки рад моему возвращению. А уютная и в то же время царственная атмосфера моего дома и его пространства дарит неповторимые эмоции», — делится балерина.

Следом за серией фотографий из особняка Волочкова опубликовала снимок с придомового участка. На снимке Анастасия все в том же платье сидит рядом с кустом сирени. Позу женщина снова выбрала такую, чтобы сделать акцент на красоту своих ног.

Что по этому поводу думают поклонники балерины, неизвестно — Анастасия закрыла комментарии и лишила подписчиков возможности высказать свое мнение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова перевоплотилась в мужчину.