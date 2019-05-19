«Я вам такая больше нравлюсь?»: Волочкова перевоплотилась в мужчину

Анастасия Волочкова не перестает удивлять публику. Поклонники привыкли в ней видеть женственную, грациозную балерину, однако в субботу, 18 мая, звезда «перевоплотилась» в мужчину, в образе которого обратилась к подписчикам в Instagram.

Очевидно, артистка решила пошутить над своими фанатами и при помощи специального видеоредактора добилась сходства с представителем противоположного пола. На ее лице появились усы, а черты стали более грубыми.

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В своем ролике Волочкова сообщила, что вернулась с Мальдив, где отдыхала некоторое время. Она отметила, что этот курорт меняет людей, а в завершение обратилась к поклонникам с ироничным вопросом.

«Я вам такая больше нравлюсь, чем в купальниках на Мальдивах в шпагате? Так лучше, да?» — поинтересовалась светская львица.

Впрочем, узнать, какую реакцию вызвало видео у пользователей, не удастся. Балерина не стала рисковать и ограничила возможность комментирования публикации.

Ранее 5-tv.ru показал, как кот Волочковой «отрывается» во время разлуки с хозяйкой.