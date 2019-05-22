Легкомоторный самолет загорелся при взлете на Ставрополье

Самолет сельскохозяйственного назначения загорелся при попытке взлететь в Ставропольском крае.

Как стало известно 5-tv.ru, Ан-2 при разгоне не набрал необходимой скорости для взлета, выкатился за пределы взлетной полосы и врезался в лесополосу в селе Журавское Новоселицкого района края. В результате авиаинцидента легкомоторный борт загорелся, пилоту удалось выбраться из кабины. Мужчина не пострадал и смог потушить возгорание с помощью огнетушителя.

Предварительной причиной в администрации Новоселицкого района назвали отказ двигателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ЧП с самолетом-амфибией в Мурманской области.