Легкомоторный самолет загорелся при взлете на Ставрополье

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Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в лесополосу.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, Пятый канал

Самолет сельскохозяйственного назначения загорелся при попытке взлететь в Ставропольском крае.

Как стало известно 5-tv.ru, Ан-2 при разгоне не набрал необходимой скорости для взлета, выкатился за пределы взлетной полосы и врезался в лесополосу в селе Журавское Новоселицкого района края. В результате авиаинцидента легкомоторный борт загорелся, пилоту удалось выбраться из кабины. Мужчина не пострадал и смог потушить возгорание с помощью огнетушителя.

Предварительной причиной в администрации Новоселицкого района назвали отказ двигателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ЧП с самолетом-амфибией в Мурманской области.

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