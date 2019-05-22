ВКонтакте запускает «Биржу авторов»

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Новая платформа сведет вместе талантливых авторов и представителей известных брендов и крупных сообществ в соцсети.

Фото: ВКонтакте

Для того чтобы стать присоединиться к «Бирже авторов», необходимо подать заявку, в которой указываются направление деятельности и опыт в этой сфере, а также ссылки на лучшие работы. На текущий момент платформа доступна администраторам сообществ, которые хотя бы раз отметил алгоритм «огонь Прометея». После того, как заявка будет одобрена, автор получит возможность откликаться на опубликованные задания или принимать предложения от заказчиков. Сейчас в «Бирже авторов» представлены 1059 исполнителей.

Наличие рабочего кабинета ВКонтакте является обязательным условием для тех, кто хочет использовать платформу в статусе заказчика. После того, как задание будет опубликовано на «Бирже авторов» его увидят все авторы из каталога исполнителей. В заявке необходимо указывать сроки исполнения, приблизительную стоимость работ и страницу ВК для связи. Кроме того, заказчики смогут предложить задание определенным авторам, выбрав их по портфолио. По словам руководителя направления VK Talents Дарьи Рузановой, в дальнейшем заявку смогут подавать и те сообщества, которых не «коснулся» «огонь Прометея». Для того, чтобы добавить задание в каталог, необходимо пройти по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что музыканты из ВКонтакте станут участниками крупнейших европейских фестивалей.

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