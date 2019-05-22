«Пытается освоить»: Маликов рассказал, как прячет гаджеты от годовалого сына

Певец Дмитрий Маликов поделился основами воспитания своих детей. Чуть больше года назад, 24 января 2018 года, в семье артиста с супругой Еленой появился еще один ребенок — сын Марк. По словам Маликова, сейчас он по-настоящему наслаждается отцовством. Instagram @dmitriy_malikov

«Безусловно, когда тебе под пятьдесят и появляется маленький ребенок, ты иначе к этому относишься… Я хочу, чтобы он оставался таким маленьким, замечательным, невинным ангелочком», — рассказал он в интервью Тeleprogramma. Рro.

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Певец отметил, что они с супругой покупают малышу игрушки и машины, а вот гаджеты стараются прятать.

«Пытаемся от Марка спрятать гаджеты. Но сын уже сам их находит и пробует освоить… Пусть будет больше книжек и сказок, песенок», — считает Дмитрий Маликов.

Также артист добавил, что со старшей дочерью — 19 летней Стефанией — у него складываются замечательные отношения. Девушка гордится им как отцом, так и как музыкантом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 19-летней Стефании Маликовой.