«Чтобы жить как двоешка»: дебютный трек детей Воли и Утяшевой стал хитом в сети

Дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли выпустили свой дебютный трек. Роберт и София, сами того не зная, стали звездами сети.

Премьера композиции состоялась на странице Ляйсан в Instagram. Под рэп-композицию своих детей гимнастка исполнила комплекс спортивных упражнений, которыми она регулярно делится со своими подписчицами. Однако Роберт и София, как сообщила Утяшева, даже не подозревают о том, что стали артистами.

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Спортсменка пояснила, что они вместе с Волей время от времени записывали на диктофон слова и мелодии, которые напевали их дети. Когда материала накопилось достаточно, родители наложили детские слова на музыку — так и родилась дебютная песня малышей.

«Как все было: мы детей незаметно записали на диктофон (пока они что-то пели себе под нос) и на это написали втайне от них музон. Потом был сюрприз. После этого мы не можем соскочить с этих песен всей семьей!» — поделилась с подписчиками Ляйсан.

В комментариях под публикацией многие поклонники отметили, что у Роберта и Софии определенно есть музыкальный талант. Многие признались в том, что дебютная песня юных музыкантов настолько им понравилась, что никак не выходит из головы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Ляйсан Утяшевой обеспокоены ее чрезмерной худобой.