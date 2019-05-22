Переход на цифровое телевещание ознаменуется всероссийским запуском воздушных змеев

, 18:30 24

Акция пройдет 25 мая в столицах 36 регионов России.

Фото: www.globallookpress.com

Всероссийский запуск воздушных змеев ознаменует переход на цифровое телевизионное вещание.

Акция пройдет 25 мая в столицах 36 регионов России — Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.

В этих городах в небо запустят десятки брендированных логотипами телеканалов змеев, олицетворяющих третью волну перехода на новый формат вещания. Участники акции проведут зарядку со звездами спорта.

План поэтапного перехода на цифровое телевещание был утвержден Минкомсвязи в декабре 2018 года. 3 июня на «цифру» перейдут в 36 регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переходе на цифровое вещание в 20 регионах России.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.42
-0.12 71.84
-0.13
«Лучше горькая правда!» Названы знаки Зодиака, которые никогда не врут — видео

Последние новости

18:50
«Не питал иллюзий» — Арашуков обиделся на сенаторов за лишение его статуса
18:45
Диего Марадона арестован в Буэнос-Айресе
18:42
Сирийские военные отбили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
18:30
Переход на цифровое телевещание ознаменуется всероссийским запуском воздушных змеев
18:19
«Пытается освоить»: Маликов рассказал, как прячет гаджеты от годовалого сына
18:05
РВСН начали получать сверхзвуковые ракеты Авангард — видео
17:58
«Чтобы жить как двоешка»: дебютный трек детей Воли и Утяшевой стал хитом в сети
17:50
Большинство екатеринбуржцев высказались за строительство храма
17:42
«Кто фотографирует?» Алибасов опубликовал постельное фото с Федосеевой-Шукшиной
17:34
Петербургские ветераны попросили Беглова принять участие в выборах губернатора
17:25
Полковника ФСБ Чекалина подозревают в мошенничестве почти на полмиллиарда
17:15
«Лучше горькая правда!» Названы знаки Зодиака, которые никогда не врут — видео
16:56
Возможный владелец попавшего в ДТП автобуса в Италии имел плохую репутацию
16:37
ВКонтакте запускает «Биржу авторов»
16:30
Легкомоторный самолет загорелся при взлете на Ставрополье
16:18
Один из украшавших свод Нотр-Дама ангелов обнаружен неповрежденным — видео
16:05
Матвиенко высказалась по украинскому референдуму об отношениях с Москвой
15:51
Внучка Стриженова рассказала о болезни своего суррогатного ребенка
15:43
«Упс»: Рада не приняла законопроект Зеленского о выборах
15:41
Жарко не будет! Ученые предрекли начало нового ледникового периода

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Парусник «Россия» прибыл в центр Петербурга для участия в празднике «Алые паруса»

Ветер сможет разогнать корабль до максимальной для парусных судов подобного класса скорости.

5-tv.ru

Реклама