Переход на цифровое телевещание ознаменуется всероссийским запуском воздушных змеев

Всероссийский запуск воздушных змеев ознаменует переход на цифровое телевизионное вещание.

Акция пройдет 25 мая в столицах 36 регионов России — Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.

В этих городах в небо запустят десятки брендированных логотипами телеканалов змеев, олицетворяющих третью волну перехода на новый формат вещания. Участники акции проведут зарядку со звездами спорта.

План поэтапного перехода на цифровое телевещание был утвержден Минкомсвязи в декабре 2018 года. 3 июня на «цифру» перейдут в 36 регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переходе на цифровое вещание в 20 регионах России.