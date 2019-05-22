Президент обсудил с профсоюзами вопрос поднятия уровня благосостояния россиян

Как в целом поднять уровень благосостояния граждан, президент обсуждал с представителями профсоюзов. На десятый юбилейный съезд федерации в Москву прибыли 700 делегатов. Защита прав работающих граждан — главный вопрос. В экономике, на производствах идут преобразования. Их цель обеспечить новые условия труда, более высокую зарплату. Путин призвал приближать эти перспективы.

Как именно — узнал Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на встрече с министром труда Максимом Топилиным Владимир Путин особо отметил необходимость взять под контроль вопрос задолженности по зарплатам на российских предприятиях.