Путин поручил держать на особом контроле вопрос задержки зарплат на производстве

Предприятия, где есть крупные задолженности по зарплате, необходимо держать на особом контроле. Об в среду, 22 мая, Владимир Путин говорил на совещании с министрами. Глава Минтруда Максим Топилин доложил, что сейчас уровень таких долгов держится на отметке около трех миллиардов рублей. Роструд отслеживает порядка ста заводов, неспособных по разным причинам вовремя оплачивать труд работников.

«В Приморском крае на заводе „Радиоприбор“ крупная задолженность, которая была. Было принято решение, правительство выделило финансовую помощь Приморскому краю», — заявил на встрече с главой государства министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Сколько там?» — поинтересовался Путин.

«Там порядка 160 миллионов», — ответил Топилин.

«В Волгограде тоже 160, Завод буровой техники — 164 миллиона. Надо внимательно за этим следить. По крупным задолженностям работать отдельно — точечно», — заявил президент.

На совещании также говорили о социальной поддержке инвалидов. Президент обратил внимание, что это вопрос не проходной, не дежурный. Тема напрямую касается двенадцати миллионов граждан. По мнению российского лидера, здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин гарантировал дальнейшее финансирование научных исследований.