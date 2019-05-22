Информацию о госпитализации известного шансонье Вилли Токарева изданию Teleprogramma.pro прокомментировала исполнительница его песен Любовь Успенская.

Певица заявила, что узнала бы в числе первых о проблемах со здоровьем артиста.

«Может эта новость всего лишь фейк? Если бы что-то на самом деле было, то его близкие, нам — мне и Михаилу Шуфутинскому — позвонили бы в первую очередь. А мы не в курсе. Я сама звонила Вилли, но у него телефон отключен. Я думаю, может ему надоели все эти звонки и он отключил телефон?» — предположила Успенская.

Ранее известием о госпитализации Вилли Токарева были удивлены и в окружении звезды российского шансона.