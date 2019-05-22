Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек при поступлении

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Ситуацией с гендерной дискриминацией в учебном заведении Перми заинтересовался уполномоченный по правам ребенка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

В Перми разбираются в ситуации в гимназии № 4, при поступлении в которую были установлены разные требования для мальчиков и девочек, передает телеканал «360».

Родители будущих первоклашек обратили внимание, что проходной балл для девочек был завышен по сравнению с мальчиками — 69,1 против 65,7. Из-за неравных условий по половому признаку в гимназию не поступили два десятка девочек. Этим фактом заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что гендерный отбор пришлось сделать для того, чтобы не было «девчачьих классов».

«Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже», — заявила Дьякова.

В краевом департаменте образования отметили, что администрация учебного заведения в праве устанавливать собственным актом проходной балл и такое решение не нарушает никаких правил.

Пермская гимназия № 4 стала известна на всю страну осенью 2018 года, когда одну из десятиклассниц не пустили на занятия из-за цвета волос. После скандала администрация учебного заведения смягчила школьный дресс-код.

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