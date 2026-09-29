Сергей Собянин: школа с робоклассом открылась в Южнопортовом районе

В Южнопортовом районе столицы открылся образовательный комплекс. Он рассчитан на 550 детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В составе здания — два блока: дошкольный, для воспитанников детских садов, и школьный, для детей более старшего возраста. Ученикам теперь доступны лабораторно-исследовательский комплекс и класс робототехники.

У школы оригинальная планировка. В архитектурную концепцию заложена метафора леса.

Материалы для строительства поставлялись из разных российских регионов. Арматуру, например, привезли из Калужской и Челябинской областей, краску и малые архитектурные формы — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а утеплители прибыли в Москву из Ярославской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый пешеходный маршрут был проложен к станции Трикотажная МЦД-2. Станция второго Московского центрального диаметра стала доступнее и комфортнее для пешеходов. В ходе работ были установлены новые фонари, скамейки для отдыха и газоны.

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