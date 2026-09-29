Лень или не хватает концентрации? Когда ребенку нужна помощь логопеда

Проблемы с концентрацией и пересказом могут осложнить учебу в школе

Ребенок может знать буквы, цифры и даже читать по слогам, но при этом столкнуться с трудностями в первые месяцы учебы. Логопед и нейродефектолог Марина Сорокун рассказала Life.ru, какие признаки родители часто принимают за лень или невнимательность.

По словам специалиста, многие сложности становятся заметны уже в начале учебного года, хотя формируются раньше. Ребенок может иметь хорошую память и знать алфавит, но испытывать трудности с концентрацией, выполнением инструкций из нескольких действий, пересказом текста или аккуратным письмом.

«Родители в такой ситуации нередко говорят: „Он просто не хочет“, „Ленится“, „Не дорос“. Но некоторые особенности поведения и развития важно заметить еще до 1 сентября», — отметила Сорокун.

Один из тревожных признаков — ребенку сложно долго заниматься одним делом. Если уже через несколько минут за столом он начинает отвлекаться, бросает задание или не может довести его до конца, это может говорить о недостаточной сформированности навыков внимания и самоконтроля.

Также стоит обратить внимание на выполнение последовательных инструкций. Просьба «открой тетрадь, запиши дату и сделай задание» требует от ребенка умения услышать, запомнить и выполнить несколько действий в правильном порядке.

Перед школой важно оценить и речевые навыки: насколько ребенок различает звуки, умеет делить слова на слоги, пересказывать услышанное и формулировать свои мысли. Эти умения становятся основой для успешного освоения чтения и письма.

«Чем раньше родители понимают, с какими именно трудностями сталкивается ребенок, тем проще подобрать подходящую помощь и адаптировать требования к его возможностям», — отметила Сорокун.

Кроме того, специалист советует обратить внимание на трудности с рисованием, копированием узоров, ориентированием на листе бумаги и проведением линий. Такие задания связаны не только с моторикой, но и со зрительно-пространственным восприятием и контролем действий.

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