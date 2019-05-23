Тарантино обвинили в сексизме на премьере фильма «Однажды в Голливуде»

Мировая премьера кинокартины режиссера Квентина Трантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале во вторник, 21 мая. Показ фильма прошел во Дворце фестивалей на набережной Круазет. Драма заслужила высокие оценки публики и стала одним из претендентов на главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

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Однако не обошлось и без критики. Знаменитого режиссера обвинили в сексизме. Как пишет The Guardian, журналисты обратили внимание на жестокое отношение к женщинам в киноленте и не могли это не связать с маленьким количеством реплик героини, роль которой исполнила Марго Робби.

Впрочем, сама актриса не придала этому никакого значения.

«Я думаю, что экранные сцены показывают, что мой персонаж может быть прекрасно раскрыт и без слов», — отметила она.

В свою очередь, Квентин Трантино отрицал все обвинения представителей СМИ и попросил прекратить сеять глупые слухи, чтобы не испортить впечатления от просмотра его новой работы.

«Однажды в Голливуде» — драма, повествующая о событиях, произошедших на «фабрике грез» в 1969 году, на закате так называемого «золотого века». Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Аль Пачино и Марго Робби. Российская премьера кинокартины состоится 8 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» появился в сети.