Мать бросила семимесячную дочь в съемной квартире в Петербурге и исчезла

В Петербурге полиция разыскивает родителей, бросивших семимесячную дочь в съемной квартире в Красносельском районе. Девочку обнаружили случайно: соседи делали ремонт и один из строителей услышал громкий плач. Сначала не обратил внимания, но крики не утихали почти шесть часов.

Сергей, местный житель: «Я стал стучать в двери, в окна. Никто не открыл. Достал запасные ключи, открыл двери. Ребенок лежит. Вещей не было, съехали. Все».

Малышка лежала в пустой комнате: мокрая, голодная. Рядом — выписка из роддома, в которой указана только мать. У девочки нет даже имени!

Сейчас она находится в больнице, по словам врачей — ее жизни ничто не угрожает. Полицейские нашли контакты матери, но все телефоны отключены. Об отце вообще ничего не известно. Хозяин квартиры, который сейчас живет на Украине, сдал семье комнату всего на месяц, через интернет, и не спросил документов. Уголовное дело возбуждено по статье «Оставление в опасности».

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция раскрыла сеть псевдомедицинских клиник. Мошенники обманывали пенсионеров.