Невеста Роналду разочаровала фанатов «располневшей» фигурой в откровенном платье — фото

, 7:16 Фото 971

Джорджина Родригес посетила премьерный показ фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Фотографии с мероприятия появились на просторах сети.

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Фото, видео: Instagram @georginagio

Джорджина Родригес посетила премьеру фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» на Каннском фестивале. Вместе с другими звездами шоу-бизнеса 25-летняя невеста футболиста Криштиану Роналду позировала на красной дорожке.

Для мероприятия девушка выбрала довольно соблазнительный наряд, вероятно, рассчитывая очаровать всех гостей показа. Однако вместо комплиментов возлюбленная спортсмена получила массу критики от своих поклонников.

На своей странице Instagram Родригес опубликовала фотографию, на которой позирует в черном элегантном платье в пол с глубоким декольте. Прилегающий наряд подчеркнул все прелести девушки, но в то же время указал на одно ключевое несоответствие.

Наблюдательные подписчики заметили, что на снимке с Каннского фестиваля фигура Джорджины выглядит не такой безупречной, как на других кадрах в социальной сети. Возможно, возлюбленная Роналду внезапно потолстела, но большинство фанатов сошлись во мнении, что она слишком часто пользуется фотошопом, пытаясь спрятать от глаз недоброжелателей свои «пышные» бедра. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Что с фигурой?»

«На других фото Вы красивее», — заметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Криштиану Роналду ударил сына кубком по голове.

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