Видео: Криштиану Роналду ударил сына кубком по голове

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за национальную сборную и итальянский клуб «Ювентус», окунфузился перед папарацци. Вместе с невестой Джорджиной Родригес и ребенком спортсмен позировал перед камерой с кубком. Трофей достался его команде после победы в чемпионате Италии по футболу.

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Однако перед тем, как сделать совместное фото игрок «Ювентуса» случайно ударил своего сына кубком. Очевидно, трофей оказался слишком тяжелым, и Роналду не смог удержать его в руках. Видео, на котором запечатлен этот эпизод, появилось на просторах сети.

На кадрах видно, что Криштиану по ошибке попал мальчику гигантским кубком прямо в глаз, но сам этого практически не заметил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанскую журналистку нокаутировали футбольным мячом в прямом эфире.