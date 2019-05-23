Рекс Тиллерсон: Путин готовится к встречам лучше чем Трамп

Бывший глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что Владимир Путин готовится к встречам на высочайшем уровне лучше Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание Washington Post.
Тиллерсон, который в июле 2017 года занимал должность госсекретаря США мог воочию наблюдать за встречей Путина и Трампа в Гамбурге. На закрытых слушаниях комитета палаты представителей по иностранным делам Тиллерсон заявил, что российский лидер подготовился к саммиту лучше американского коллеги.
Washington post уточнил, что Трамп в целом меньше полагается на подготовку, когда дело касается международных отношений. Как считает сам президент США, его козыри — «интуиция и способность анализировать ситуацию».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.