Рекс Тиллерсон: Путин готовится к встречам лучше чем Трамп

Бывший глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что Владимир Путин готовится к встречам на высочайшем уровне лучше Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание Washington Post.

Тиллерсон, который в июле 2017 года занимал должность госсекретаря США мог воочию наблюдать за встречей Путина и Трампа в Гамбурге. На закрытых слушаниях комитета палаты представителей по иностранным делам Тиллерсон заявил, что российский лидер подготовился к саммиту лучше американского коллеги.

«Мы провели много времени, обсуждая, как Путин использовал любую возможность, чтобы продвигать, что он хотел. Была разница в подготовке, и она создавала неравное положение» , — приводит слова одного из сотрудников комитета издание.

Washington post уточнил, что Трамп в целом меньше полагается на подготовку, когда дело касается международных отношений. Как считает сам президент США, его козыри — «интуиция и способность анализировать ситуацию».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.