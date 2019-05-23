«Гринпис России» назвал отказ выпускать косаток дешевым пиаром

В Южно-Сахалинске суд рассматривает иск экологов о выпуске на волю косаток и белух из бухты Средняя в Приморском крае. Ее еще называют «китовой тюрьмой». Росрыболовство предложило закрыть дело, но суд отклонил это ходатайство. Владелец «китовой тюрьмы», между тем, не планируют добровольно выпускать на волю животных.

«Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные — моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», — заявил генеральный директор компании «Афалина» Алексей Решетов.

В бухте Средняя содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Три белухи пропали, позже стало известно об исчезновении одной косатки. Дело завели по факту незаконного вылова биоресурсов.

В «Гринписс России» заявление Решетова назвали дешевым пиаром.

«Высказывание просто безответное, он никого не оскорбил, у нас свобода слова. Прямого нарушения закона в его словах нет, просто дешевый пиар», — цитирует Крейндлина телеканал «360».

Владимир Путин еще в феврале дал поручение Минприроды решить судьбу животных в течение двух месяцев. Как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Кремле проверяют, почему эти поручения до сих пор не выполнены.