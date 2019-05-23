Захарова: США целенаправленно подталкивает Иран к конфронтации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обострение отношений между США и Ираном на еженедельном брифинге по актуальным вопросам внешней политики.

Захарова заявила, что Москва рекомендует Вашингтону задуматься о возможных последствиях агрессивного поведения отношении Тегерана. По ее словам, американские власти целенаправленно провоцирует Иран на ответные действия — к прямой конфронтации.

«США взвинчивают обстановку направлением в зону Персидского залива авианосцев, бомбардировщиков. Это сопровождается воинственными заявлениями и необоснованными, ничем не подтвержденными обвинениями в адрес Ирана некой подрывной деятельности в окружающем его регионе, создании угроз американским дипломатам в соседнем Ираке», — отметила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о намерении Пентагона отправить десять тысяч солдат на Ближний Восток.