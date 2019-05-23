Пентагон хочет отправить 10 тысяч солдат на Ближний Восток

США готовятся к переброске десяти тысяч военных на Ближний Восток. Вместе с ними туда отправятся дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot и корабли. Об этом сообщает AP.

По данным агентства, Пентагон таким образом хочет усилить защиту от потенциальных угроз со стороны Ирана. В ближайшее время эта инициатива будет направлена на одобрение Дональда Трампа. Подпишет ли он этот план — еще неизвестно. Комментировать информацию в Вашингтоне отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран прекращает выполнение ряда обязательств по ядерной сделке.