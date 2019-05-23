Появились новые подробности гибели онкобольной в диспансере Воронежа

Выясняются все новые подробности трагедии в онкологическом диспансере Воронежа: где во время сеанса лучевой терапии медицинский аппарат насмерть придавил пациентку. Помочь 51-летней женщине не успели.

В больнице работают следователи — изъята вся документация по ремонту и обслуживанию аппарата. Известно, что он изготовлен в Чехии в 2006-м году, Ростехнадзор проверял его последний раз в декабре 2017-го. По словам главврача онкоцентра, они сами решали, когда вызывать техников, так как нет своих специалистов, способных определить, исправно ли оборудование.

По информации местных СМИ, во время роковой процедуры аппаратом управлял стажер. В диспансере это отрицают.

«Аппаратом управлял квалифицированный лаборант, которая прошла стажировки. Она работает уже более пяти лет», — заявил главврач онкологического диспансера Иван Мошуров.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».