Видео: на Алтае не хватает инсулина

В аптеках Алтайского края не хватает инсулина. Причем в дефиците только льготные препараты — те, что можно получить бесплатно. Рецепты ставят на так называемое отсроченное обслуживание. В этом случае лекарства должны выдавать через десять дней.

Но по факту ждать приходится неделями. Диабетики, для которых инсулин жизненно важен, вынуждены покупать его. А это — десять тысяч рублей в месяц. Сумма неподъемная даже для работающих родителей детей, страдающих диабетом.

«Вчера точно так же разговаривала с мамой из Горняка, у них точно так же лежат рецепты на отсроченном обслуживании. Та же самая проблема в Заринске, та же самая проблема на периферии, в селах и деревнях. Что нам, как пациентам, делать в данной ситуации? Каким образом нам сохранить жизни и здоровье?» — отмечает Марина Ермилова, представитель Алтайской краевой диабетической общественной организации «ДиаВиктори».

В региональном Минздраве оправдываются: деньги на покупку инсулина для федеральных льготников пришли поздно. Закупки на аукционе сделать не успели. Но в июне ситуацию исправят.

Перебои с диабетическими препаратами сейчас и в Саратове. Местные чиновники уверяют, что лекарства есть, а у аптек выстраиваются огромные очереди. И выдают инсулин не на месяц, как положено, а всего лишь на неделю.

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