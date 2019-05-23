Видео: страстный поцелуй после брачной клятвы Потапа и Насти Каменских

Гости свадьбы Потапа и Насти Каменских запечатлели страстный поцелуй молодоженов сразу после произнесения брачной кляты и обмена кольцами.

Дело происходит на лесной опушке перед рестораном. Затем Потам берет жену на руки и несет через ликующую толпу. Жених одет в бежевый костюм и белые кроссовки, невеста красовалась в кружевном платье с глубоким вырезом. Само торжество прошло в четверг, 23 мая, под Киевом.

Сколько стоит свадебный банкет Потапа и Насти Каменских

До этого Потап опубликовал видео на песню-признание для Насти Каменских.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Потап и Настя Каменских долгие годы шли к свадьбе.