Как так вышло, что шестилетний сын Жанны Фриске остался без наследства?

Шестилетний сын Жанны Фриске — Платон — остался без наследства из-за долга семьи певицы перед «Русфондом». Об этом сообщает сайт KP.RU.

После смерти Фриске благотворительная организация подала в суд на родственников артистки. Согласно данным «Русфонда», 21 миллион рублей, которые россияне пожертвовали певице на лечение, семья присвоила себе. В результате суд встал на сторону представителей организации.

По информации KP.RU, часть участка земли и долю в особняке в Истринском районе Подмосковья стоимостью 7,9 миллиона рублей, который был записан на шестилетнего Платона, пришлось продать. Полученные деньги были переданы «Русфонду» в счет долга. Такое решение принял отец ребенка — Дмитрий Шепелев. Теперь осталось выплатить еще 13,1 миллиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники Жанны Фриске считают решение Шепелева о продаже части участка и доли в особняке незаконным.