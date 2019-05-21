«Это уголовно наказуемо»: Сестра Фриске подозревает Шепелева в продаже имущества

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Наталья заявила, что ей ничего неизвестно о погашении части долга перед «Русфондом». По ее мнению, к этому может быть причастен супруг покойной звезды.

Фото: www.globallookpress.com

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что ей ничего неизвестно о погашении ее семьей части долга перед благотворительной организацией «Русфонд». Несколько дней назад сотрудники фонда сообщили, что получили 7,98 миллиона рублей от родственников скончавшейся звезды, однако, по словам Натальи, она не участвовала ни в каких имущественных сделках, и о новостях, связанных с погашением долга, узнала только из прессы.

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По мнению сестры теледивы, продать имущество Фриске мог супруг артистки телеведущий Дмитрий Шепелев. Однако в таком случае, считает Наталья, он нарушил закон.

«Если Дмитрий продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо. Я не знаю, мы ничего не продавали, у нас идут судебные разбирательства, я, правда, вообще не в курсе», — цитирует сестру Фриске Teleprogramma.pro.

Впрочем, это пока только предположения. Источник средств, перечисленных на счет «Русфонда», точно не известен. Так или иначе,  часть задолженности оказалась погашена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд принял сторону благотворительной организации «Русфонд», которая потребовала вернуть родственников Фриске 21 миллион рублей. По словам представителей организации, деньги были собраны на лечение, однако близкие певицы присвоили их себе.

Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет 15 июня 2015 года — за два года до трагического события врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга.

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