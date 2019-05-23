Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал выпуск ракеты многоразового использования, которая будет работать на метане и тем самым обойдется госкорпорации в несколько раз дешевле, сообщает РБК.

По словам Рогозина, строительство новой ракеты начнется в самое ближайшее время. Ожидается, что она сможет выводить на орбиту до девяти тонн полезной нагрузки.

«Метановый двигатель не требует дополнительной очистки, в отличие от кислород-керосинового двигателя. Такие разработки у России уже есть», — сказал он.

Также глава «Роскосмоса» отметил, что для создания возвращаемой ракеты требуется вдвое меньше деталей, нежели для ее предшественников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарная ракета пятого поколения «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.