Петрозаводчанин отбуксировал автомобиль и сдал его на металлолом. Чужой автомобиль

23-летний ранее судимый житель Петрозаводска заработал на, как он думал, брошенной машине. Ночью он отбуксировал отечественное авто в другой район области, разобрал его на части и сдал на металлолом. По данным Ptzgovorit.ru, получил десять тысяч рублей.

Проблема в том, что машина, хоть и давно не ездила, брошенной не была. Утром после пропажи авто ее 36-летний владелец написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже, потерпевший оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

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