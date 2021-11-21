Почему «легкие» сигареты — всего лишь маркетинговая уловка

|
Алиса Маркова
1 004

Ученые установили, что табачная продукция любой «крепости» с одинаковой вероятностью способствует развитию рака легких.

Почему «легкие» сигареты — всего лишь маркетинговая уловка

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Плохая новость для курильщиков: так называемые «легкие» сигареты никак не уменьшают риска рака легких в сравнении с обычными. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Южной Каролины.

Ученые провели анализ историй болезни 14 тысяч курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет. Все участники исследования имеют уровень никотиновой зависимости не менее 30 баллов по шкале Фагерстрема. Количество баллов в данном случае рассчитывается исходя из числа сигарет в день и стажа курения.

Специалисты изучили медицинские данные участников исследования, учитывая тип табачной продукции, которой отдают предпочтение добровольцы. Выяснилось, что среди сторонников легких, сверхлегких и ментоловых сигарет смертность по причине онкологии такая же, как и среди любителей табака «покрепче».

При этом ученые по-настоящему взволнованы, ведь большинство населения Земли выбирает легкие сигареты, потому что верит в меньший вред этой продукции для организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом эффективном способе отказа от курения. Британские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как максимально быстро бросить курить.

+2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
72.76
0.16 82.58
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:29
Как выращивают рулонный газон для футбольных полей
10:18
Назван цвет одежды, который поможет на собеседовании и важных переговорах
10:07
Бок о бок с медиками в красной зоне: российские ученые рассказали о прорывах в генной инженерии
9:56
Почему «легкие» сигареты — всего лишь маркетинговая уловка
9:45
Локдауны и массовые протесты: Коронавирус грозит похитить у европейцев Рождество
9:34
Средиземноморская диета — лекарство для души и тела

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Астролог объяснила, почему 21.11.21 — лучший день для избавления от неприятных черт характера и привычек
Что строго-настрого запрещено в Михайлов день 21 ноября
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа