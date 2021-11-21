Плохая новость для курильщиков: так называемые «легкие» сигареты никак не уменьшают риска рака легких в сравнении с обычными. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Южной Каролины.

Ученые провели анализ историй болезни 14 тысяч курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет. Все участники исследования имеют уровень никотиновой зависимости не менее 30 баллов по шкале Фагерстрема. Количество баллов в данном случае рассчитывается исходя из числа сигарет в день и стажа курения.

Специалисты изучили медицинские данные участников исследования, учитывая тип табачной продукции, которой отдают предпочтение добровольцы. Выяснилось, что среди сторонников легких, сверхлегких и ментоловых сигарет смертность по причине онкологии такая же, как и среди любителей табака «покрепче».

При этом ученые по-настоящему взволнованы, ведь большинство населения Земли выбирает легкие сигареты, потому что верит в меньший вред этой продукции для организма.

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