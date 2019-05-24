Смертельно опасное явление на дорогах страны — каршеринг. Эта услуга со стремительной скоростью набирает популярность в России. Сразу выросло и число серьезных ДТП с участием арендованных машин.

За руль чужого автомобиля садятся пьяные, подростки и вообще лишенные прав. Автоинспекторы Петербурга провели массовую проверку водителей машин, взятых на временное пользование. Итоги рейда смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резонансном случае с машиной из каршеринга в Санкт-Петербурге — итальянец арендовал машину и решил перелететь Сампсониевский мост, который в тот момент начали разводить. Итог: авария, поврежденный автомобиль и травмированный итальянец.