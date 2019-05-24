Московские депутаты видят будущее без кальянов. Курение смесей в общественных местах хотят уже в скором времени запретить. Со столичными чиновниками согласны и власти Удмуртии. Набережная Ижевска с приходом тепла превратилась в огромную кальянную под открытым небом. Дымят на каждом шагу.

Городские парки и скверы утопают в табачном дыму. И такое повальное увлечение молодежи курительными смесями во многих городах. Как погасить страсть к кальянам — смотрите в нашем видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совфед РФ может выступить с инициативой о запрете курения кальянов в ресторанах. Председатель комитета по бюджету верхней палаты Федерального Собрания Сергей Рябухин предлагает приравнять кальяны к сигаретам.