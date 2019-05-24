Более трех тысяч голосов зазвучат в центре Петербурга. Сводный хор в сопровождении симфонического оркестра выступит на концерте, посвященному Дню славянской письменности. Его отмечают сегодня, 24 мая.

На Дворцовой площади соберутся десятки коллективов Северной столицы, причем не только профессиональных, но и любительских. Зрители смогут услышать выдающиеся произведения русской музыки и спеть вместе с хором — тексты песен будут транслироваться на специально установленных видеоэкранах.

День славянской письменности отмечается в России с 1863 года. В 90-х году ему присвоили государственный статус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победителем олимпиады «Я — профессионал» стал студент из Петербурга.