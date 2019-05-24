Корабль загорелся в порту Владивостока — о пожаре в каюте судна сообщили на пульт пожарной охраны около 14:55 (07:55 по московскому времени) 24 мая. Уже через десять минут к причалу на улице Калинина прибыли пожарные и начали тушить возгорание. Огонь был локализован на площади 70 квадратных метров. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания на данный момент не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на рынке в Ингушетии. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, огонь удалось локализовать и ликвидировать — на это пожарным понадобилось около получаса. О пострадавших не сообщается.