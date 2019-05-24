Крупный пожар тушили в ночь на 24 мая в Ингушетии. В Назрани вспыхнул рынок. Очевидцы вызвали спасателей около полуночи. Огонь в любой момент мог перекинуться на территорию расположенного рядом таксопарка.

К этой минуте пожар ликвидирован, его площадь составила 120 квадратных метров. Чтобы остановить пламя, пожарным понадобилось около получаса. На месте продолжают работать оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сильный пожар охватил леса западной части Иерусалима.